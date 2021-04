Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mersen : a conclu une alliance avec Autoliv Cercle Finance • 20/04/2021 à 09:17









(CercleFinance.com) - Mersen et Autoliv annoncent avoir conclu une alliance pluriannuelle en vue de développer des dispositifs qui amélioreront la sécurité des véhicules. ' Ce partenariat permettra de produire des dispositifs de déconnexion intégrant la technologie pyrotechnique éprouvée Safety Switch d'Autoliv et le concept d'hybridation de fusibles de Mersen ' indique le groupe. ' Cela permettra de créer une solution abordable permettant de couper en quelques millisecondes une source d'alimentation allant jusqu'à 1 000 V et donc d'empêcher la formation d'un arc dangereux ' rajoute Mersen.

Valeurs associées MERSEN Euronext Paris +0.85%