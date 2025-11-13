 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 276,54
+0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Mersana s'envole grâce à l'accord de rachat de 285 millions de dollars conclu avec Day One
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 12:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Mersana Therapeutics MRSN.O ont plus que triplé pour atteindre 28,39 $ avant la mise sur le marché

** MRSN déclare que Day One Biopharmaceuticals DAWN.O accepte d'acquérir Mersana Therapeutics dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoir jusqu'à 285 millions de dollars

** L'accord prévoit que Day One versera aux actionnaires de Mersana un montant initial de 25 $/shr en espèces - MRSN

** Les investisseurs peuvent recevoir jusqu'à 30,25 $/shr supplémentaires si certaines étapes sont franchies, ce qui porte le paiement total possible à 55,25 $/shr - MRSN

** La société indique que l'accord devrait être conclu d'ici la fin du mois de janvier 2026

** La MRSN développe des médicaments expérimentaux contre le cancer; Day One se concentre sur le développement de médicaments pour les patients atteints de cancers pédiatriques et adultes - MRSN

** En incluant le mouvement de la séance, l'action a baissé de ~75% depuis le début de l'année

Valeurs associées

DAY ONE BIOPHRM
10,3400 USD NASDAQ -0,19%
MERSANA THERAP
8,8700 USD NASDAQ -0,45%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank