Merkel s'est rendue au chevet de Navalny lors de son hospitalisation à Berlin

(actualisé avec confirmation de Navalny) BERLIN, 28 septembre (Reuters) - L'opposant russe Alexeï Navalny a confirmé lundi matin que la chancelière allemande Angela Merkel lui avait rendu visite durant son hospitalisation à Berlin. L'information avait été dévoilée par le Spiegel. Contacté alors par Reuters, un porte-parole de la chancelière avait refusé de faire le moindre commentaire. Sur son compte Twitter https://twitter.com/navalny/status/1310485557781442565?s=20, Navalny a retweeté l'article du Spiegel, ajoutant en commentaire qu'il ne s'agissait pas d'une réunion secrète mais d'un entretien privé et exprimant au passage sa gratitude envers la dirigeante allemande. La visite de Merkel, qui n'avait pas été jusque là portée à la connaissance du public, illustre l'importance que la dirigeante allemande accorde à cette affaire. Navalny a quitté mercredi dernier l'hôpital berlinois de la Charité où il avait été transféré le 22 août dernier après avoir été pris d'un malaise deux jours plus tôt dans un avion entre la Sibérie et Moscou. Les autorités allemandes ont attribué son malaise à un empoisonnement au Novitchok, agent neurotoxique mis au point par l'armée soviétique dans les années 1970 et 1980. Moscou réfute toute responsabilité. (Caroline Copley avec Anton Zverev à Moscou version française Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

