Merkel respectera le jugement de Karlsruhe et défendra l'euro

BERLIN, 13 mai (Reuters) - Angela Merkel a assuré mercredi qu'elle respecterait le jugement de la Cour constitutionnelle allemande enjoignant à la Banque centrale européenne de justifier l'un de ses programmes d'achat d'actifs, tout en soulignant vouloir préserver la solidité de l'euro. "Je pense que nous devons aborder aujourd'hui ces tâches avec un cap politique clair et ce cap signifie pour moi que je souhaite une monnaie commune forte", a dit la chancelière allemande devant le Bundestag. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a évoqué dimanche la possibilité d'une procédure contre l'Allemagne après la décision de la plus haute juridiction allemande. Cette dernière a donné la semaine dernière trois mois à la BCE pour justifier l'un de ses programmes d'achats d'actifs censés soutenir l'économie du bloc sous peine de voir la Bundesbank, la banque centrale nationale allemande, cesser d'y participer. (Thomas Escritt, version française Jean-Philippe Lefief et Jean-Stéphane Brosse)

