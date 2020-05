Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merkel juge que le différend BCE-Allemagne peut être réglé-sources Reuters • 11/05/2020 à 12:05









BERLIN, 11 mai (Reuters) - Le problème soulevé par le jugement de la Cour constitutionnelle allemande au sujet des achats d'actifs de la Banque centrale européenne peut être résolu si la BCE explique ce programme, a déclaré lundi Angela Merkel, selon des propos rapportés par deux participants à une réunion des instances dirigeantes de la CDU, le parti conservateur de la chancelière allemande. Les juges de Karlsruhe ont déclaré mardi dernier que l'un des programmes d'achats de titres de la BCE outrepassait son mandat et lui ont donné trois mois pour prouver la nécessité de ce dispositif, sans quoi la Bundesbank, la banque centrale nationale allemande, pourrait cesser de participer à sa mise en oeuvre. Lors de la réunion des dirigeants de l'Union chrétienne démocrate lundi, Angela Merkel a aussi jugé compréhensible que la Commission européenne insiste sur le fait que les juridictions nationales ne pouvaient remettre en cause des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, laquelle a validé les achats d'actifs de la BCE, selon les deux mêmes participants. (Andreas Rinke version française Myriam Rivet et Bertrand Boucey)

