Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merkel décline l'invitation de Trump à assister au sommet du G7 à Washington-Politico Reuters • 30/05/2020 à 02:25









PARIS, 30 mai (Reuters) - La chancelière allemande Angela Merkel a décliné l'invitation du président américain Donald Trump à un possible sommet du G7 aux Etats-Unis, rapporte vendredi Politico. "La chancelière remercie le président Trump de cette invitation au sommet du G7 prévu fin juin à Washington. Au jour d'aujourd'hui, en tenant compte de la pandémie mondiale, elle ne peut s'engager à faire un déplacement à Washington", dit le rapport citant le porte-parole du gouvernement allemand Steffen Seibert. "Elle continuera bien sûr d'évaluer la progression de la pandémie". Trump considère qu'il n'y aurait pas "un meilleur exemple de la réouverture" que celui de tenir un sommet du G7 aux Etats-Unis vers la fin du mois de juin, a déclaré la Maison blanche mardi. (Kanishka Singh à Bangalore; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.