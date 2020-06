Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merkel appelle l'UE à vite décider sur le budget et le fonds de relance Reuters • 18/06/2020 à 10:02









BERLIN, 18 juin (Reuters) - Angela Merkel a exhorté jeudi ses partenaires des Vingt-Sept à s'accorder rapidement sur le budget pluriannuel de l'Union européenne (UE) et sur le fonds de relance destiné à aider l'économie du bloc à se remettre du choc causé par la pandémie liée au nouveau coronavirus. La chancelière allemande a estimé qu'un accord éventuel ne serait pas scellé lors du Conseil européen en visioconférence de vendredi mais plutôt à l'occasion d'une réunion en face à face plus tard dans l'année. "Je vais plaider pour qu'au Conseil européen, nous parvenions à une décision et un accord sur le budget pluriannuel et le fonds de relance aussi rapidement que possible", a déclaré Angela Merkel lors d'un discours au Parlement. (Paul Carrel et Michael Nienaber, version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

