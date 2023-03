Mérieux Equity Partners devient actionnaire majoritaire de Piercan

(AOF) - Mérieux Equity Partners annonce la signature par Mérieux Participations 4 d'un accord définitif avec les actionnaires de Piercan en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire au capital du groupe. Mérieux Equity Partners est accompagné dans cette opération par les fonds ETI 5 et France Nucléaire (FFN) du groupe Siparex. Fondée en 1948 et basée en Normandie, Piercan est une entreprise familiale de production de gants d'isolateurs et de gants de boîtes à gants pour les industries pharmaceutique et nucléaire.

Avec l'entrée de Mérieux Equity Partners en tant qu'actionnaire majoritaire, accompagné de Siparex, à son capital, le groupe familial indépendant Piercan réalise son premier leveraged buyout.

La famille fondatrice et les actionnaires historiques participent également à l'opération en réinvestissant aux côtés du consortium. Cette recomposition actionnariale permettra au groupe de poursuivre l'amélioration de son outil industriel, son expansion internationale et sa diversification vers de nouveaux clients ou segments de marché.

Normandie Participations, le fonds d'investissement de la région Normandie dédié à la croissance des PME normandes et à la pérennité de leur activité sur le territoire régional, participe également à l'opération.