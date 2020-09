Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mérieux : acquisition des activités de QMS Consult Cercle Finance • 02/09/2020 à 09:54









(CercleFinance.com) - Mérieux NutriSciences annonce ce matin l'acquisition des activités de QMS Consult. Cette société qui offre des services de conseil et de formation, de veille réglementaire et des audits sur la qualité et la sécurité des aliments à l'ensemble de la chaîne alimentaire au Danemark. QMS Consult compte près de 20 ans d'expérience et une expertise reconnue sur le marché danois. QMS Consult sert plus de 300 clients de l'industrie alimentaire, notamment des fabricants, des négociants, des entreprises de logistique, d'alimentation animale et d'emballage. 'Cette acquisition offre à Mérieux NutriSciences un point d'entrée solide sur le marché florissant de la sécurité alimentaire au Danemark et une excellente base de croissance dans la région' a déclaré Philippe Sans, Président & CEO de Mérieux NutriSciences.

