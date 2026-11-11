Mercury Systems en hausse après que J.P. Morgan a relevé sa note à “surpondérer”

** Le titre de Mercury Systems MRCY.O , entreprise spécialisée dans l'aérospatiale et la défense, progresse d'environ 4 % à 86,68 dollars en pré-ouverture

** J.P. Morgan relève sa recommandation de “neutre” à “surpondérer”; toutefois, la banque abaisse son objectif de cours de 110 $ à 102 $

** Ce nouvel objectif de cours laisse encore entrevoir un potentiel de hausse de 22 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage s'attend à ce que l'entreprise maintienne une forte rentabilité et augmente ses marges à mesure que les programmes à forte marge arriveront à maturité

** La société souligne la solidité du carnet de commandes, qui soutient une croissance soutenue du chiffre d’affaires à deux chiffres, tirée par la demande liée aux programmes de missiles, de radars et de guerre électronique

** J.P. Morgan prévoit pour 2027 un BPA ajusté de 2,05 $ par action, contre une prévision antérieure de 1,65 $ par action

** 11 des 13 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 1 “conserver” et 1 “vendre”; leur objectif de cours médian est de 115 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait progressé de 14,5 % depuis le début de l’année