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Mercury Systems en hausse après que J.P. Morgan a relevé sa note à “surpondérer”
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 12:03

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** Le titre de Mercury Systems MRCY.O , entreprise spécialisée dans l'aérospatiale et la défense, progresse d'environ 4 % à 86,68 dollars en pré-ouverture

** J.P. Morgan relève sa recommandation de “neutre” à “surpondérer”; toutefois, la banque abaisse son objectif de cours de 110 $ à 102 $

** Ce nouvel objectif de cours laisse encore entrevoir un potentiel de hausse de 22 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage s'attend à ce que l'entreprise maintienne une forte rentabilité et augmente ses marges à mesure que les programmes à forte marge arriveront à maturité

** La société souligne la solidité du carnet de commandes, qui soutient une croissance soutenue du chiffre d’affaires à deux chiffres, tirée par la demande liée aux programmes de missiles, de radars et de guerre électronique

** J.P. Morgan prévoit pour 2027 un BPA ajusté de 2,05 $ par action, contre une prévision antérieure de 1,65 $ par action

** 11 des 13 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 1 “conserver” et 1 “vendre”; leur objectif de cours médian est de 115 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait progressé de 14,5 % depuis le début de l’année

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/11/2026 à 12:03:00.

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