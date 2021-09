Mercredi, Mirabaud n'attend rien de la Fed

(AOF) - Le FOMC devrait donner le signal qu'il est prêt à réduire le rythme de ses achats d'actifs « plus tard cette année » pour autant que le marché du travail continue de s'améliorer, écrit Valentin Bissat, économiste et stratégiste de Mirabaud, en amont de la prochaine réunion de la Fed, ce mercredi. L'annonce formelle sur la baisse des achats d'actifs sera donnée selon lui en novembre pour un début du tapering en décembre.

Le rythme de ralentissement des achats d'actifs ne sera pas communiqué lors de cette réunion mais Mirabaud continue de tabler sur une réduction de 15 milliards par mois (10 milliards de Treasuries et 5 milliards de MBS) pour une fin du programme à la fin du mois de juin 2022.

Pour Valentin Bissat, le communiqué restera largement inchangé. Il indiquera que les indicateurs d'activité économique et de l'emploi continuent de croître, mais à un rythme plus faible que lors du trimestre précédent. Les prévisions de croissance pour 2021 seront légèrement réduites en conséquence et augmentées pour 2022 en raison d'un soutien fiscal supplémentaire.

Ainsi poursuit l'économiste, les taux d'intérêt réels devraient augmenter plus rapidement aux États-Unis qu'en Europe en raison des divergences de politique monétaire et de croissance ce qui soutiendra le dollar contre l'euro.