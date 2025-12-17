Mercosur-L'UE parvient à un accord provisoire sur le renforcement des mesures de sauvegarde

(Actualisé avec précisions)

L'Union européenne (UE) est parvenue mercredi à un accord provisoire visant à mettre en place des contrôles sur les importations des produits agricoles en provenance du marché commun sud-américain (Mercosur).

L'UE et les pays du Mercosur ont finalisé un accord commercial en décembre 2024 et la Commission européenne prévoit de le signer officiellement d'ici la fin de l'année.

L'exécutif européen peine cependant à obtenir l'accord de la France, de l'Italie, de la Pologne ou encore de la Hongrie, qui semble indispensable à la conclusion de ce traité de libre-échange.

Lorsque la Commission européenne a soumis l'accord pour approbation en septembre, elle a proposé des clauses de sauvegarde pour certains produits agricoles, tels que le boeuf.

Aux termes de ce mécanisme, des enquêtes pourraient être déclenchées si les volumes d'importation augmentent de plus de 10% par an ou si les prix baissent d'autant dans un ou plusieurs Etats membres de l'UE. Le Parlement européen a abaissé mardi ce seuil de déclenchement à 5%.

Les représentants du Parlement européen et leurs homologues du Conseil européen ont entamé tard mercredi soir les négociations pour trouver un accord.

Ils ont finalement décidé que le seuil de déclenchement du mécanisme serait fixé à 8%, a annoncé la présidence danoise de l'UE.

Ils sont également convenus d'une déclaration précisant les mesures prises par l'UE pour effectuer des contrôles, y compris dans les pays du Mercosur, afin de soutenir les agriculteurs et d'insister sur le respect des normes de production, notamment en matière de pesticides et de santé animale.

(Philip Blenkinsop et Inti Landauro; version française Camille Raynaud, édité par Zhifan Liu)