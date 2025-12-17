Mercosur-L'UE parvient à un accord provisoire sur le renforcement des mesures de sauvegarde

L'Union européenne (UE) est parvenue mercredi à un accord provisoire visant à mettre en place des contrôles sur les importations des produits agricoles en provenance du marché commun sud-américain (Mercosur).

L'UE et les pays du Mercosur ont finalisé un accord commercial en décembre 2024 et la Commission européenne prévoit de le signer officiellement d'ici la fin de l'année.

L'exécutif européen peine cependant à obtenir l'accord de la France, de l'Italie, de la Pologne ou encore de la Hongrie, qui semble indispensable à la conclusion de ce traité de libre-échange.

(Philip Blenkinsop et Inti Landauro; version française Camille Raynaud, édité par Zhifan Liu)