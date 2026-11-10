Mercor, une start-up spécialisée dans la formation à l'IA, est valorisée à 20 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

Mercor a annoncé mardi avoir levé 750 millions de dollars lors d'un tour de table qui valorise cette start-up spécialisée dans la formation à l'IA à 20 milliards de dollars.
Ce tour de table de série D a notamment bénéficié de la participation de Benchmark, Felicis, Fundomo, Nvidia et de fonds gérés par des filiales d'Apollo, entre autres.
Voici plus de détails:
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L'engouement des investisseurs pour l'IA a alimenté une forte hausse des financements privés cette année, donnant naissance à un groupe croissant de start-ups fortement capitalisées dont la valorisation s'élève à plusieurs milliards de dollars
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Mercor, qui a débuté comme une plateforme de recrutement basée sur l’IA, met désormais en relation des entreprises technologiques avec des experts dont les connaissances sont utilisées pour former, tester et améliorer des modèles et des agents d’IA
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La société basée à San Francisco a déclaré qu’elle utiliserait ces fonds pour contribuer à l’entraînement et au test d’agents IA dans le cadre de tâches professionnelles
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"Chaque poste dans l’économie aura besoin de ses propres agents IA et chaque entreprise devra disposer d’un moyen de les former et de les évaluer en fonction de ses propres activités", a déclaré le co-directeur général Brendan Foody
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Selon Crunchbase , les start-ups axées sur l’IA ont levé 102 milliards de dollars , soit 64 % du capital-risque mondial , au troisième trimestre 2026
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Mercor, soutenue par Jack Dorsey et le capital-risqueur Peter Thiel, a été valorisée à environ 10 milliards de dollars après avoir levé 350 millions de dollars en octobre dernier
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