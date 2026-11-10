Mercor, une start-up spécialisée dans la formation à l'IA, est valorisée à 20 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

Mercor a annoncé mardi avoir levé 750 millions de dollars lors d'un tour de table qui valorise cette start-up spécialisée dans la formation à l'IA à 20 milliards de dollars.

Ce tour de table de série D a notamment bénéficié de la participation de Benchmark, Felicis, Fundomo, Nvidia et de fonds gérés par des filiales d'Apollo, entre autres.

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