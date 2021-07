Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : vise une croissance du CA de 12% à 14% en 2021 information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 12:54









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires mondial des activités poursuivies (à l'exclusion d'Organon) s'est élevé à 11,4 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021, en hausse de 22% par rapport au deuxième trimestre 2020. Hors effet de change, le chiffre d'affaires a augmenté de 19%. Le bénéfice par action GAAP est de 0,48 $ pour le deuxième trimestre 2021. Le BPA GAAP pour le deuxième trimestre 2021 comprend une charge de 1,7 milliard de dollars pour l'acquisition de Pandion Therapeutics. Le BPA non GAAP ressort à 1,31 $. Le groupe s'attend à une croissance du chiffre d'affaires de 12% à 14% pour l'ensemble de l'exercice 2021. Le BPA GAAP pour l'ensemble de l'exercice 2021 devrait se situer entre 4,24 et 4,34 dollars et le BPA non GAAP est attendu entre 5,47 et 5,57 dollars.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -1.59% MERCK NYSE +0.49%