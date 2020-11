Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : vers un soin préventif du VIH avec la fondation Gates Cercle Finance • 16/11/2020 à 14:41









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui une collaboration avec la Fondation Bill & Melinda Gates. Dans ce cadre, la fondation s'est engagée à financer une étude pivot de phase 3 portant sur l'islatravir comme traitement préventif du VIH destiné aux femmes et adolescentes à haut risque d'Afrique subsaharienne. La région concentre en effet plus de la moitié des infections aux VIH du monde et 60% des personnes infectées sont des femmes. L'étude IMPOWER 22, chargée d'évaluer l'efficacité et l'innocuité de l'islatravir, devrait commencer début 2021 et portera sur 4500 femmes et adolescentes cisgenres, âgées de 16 à 45 ans, indique Merck.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +1.48% MERCK NYSE -1.00%