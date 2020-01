Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : va verser un dividende trimestriel de 0,61$ Cercle Finance • 29/01/2020 à 11:24









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé que le conseil d'administration a décidé le versement d'un dividende trimestriel de 0,61 $ par action pour le deuxième trimestre de 2020. Le paiement sera effectué le 7 avril 2020 aux actionnaires inscrits à la fermeture de la Bourse le 16 mars 2020. Rappelons que Merck avait relevé et resserré ses fourchettes cibles pour l'ensemble de 2019, anticipant désormais un BPA ajusté entre 5,12 et 5,17 dollars et des revenus entre 46,5 et 47 milliards.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE +0.17%