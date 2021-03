MERCK va produire les vaccins de JOHNSON & JOHNSON

(AOF) - Joe Biden devrait annoncer que Merck & Co contribuera à la production du vaccin contre le Covis-19 de Johnson & Johnson. Ce dernier a reçu samedi dernier le feu vert de la FDA. C'est le troisième vaccin en circulation aux Etats-Unis. Cette décision de Merck, négociée avec l'administration américaine, entraînera une hausse significative de l'offre vaccinale aux Etats-Unis, rapporte le Washington Post. Merck est l'un des leaders mondiaux des vaccins, mais ses propres efforts contre la pandémie ont échoué.

