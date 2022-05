Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Merck: va présenter ses dernières recherches à l'ASCO information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 12:15

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé que les dernières recherches représentant le portefeuille de produits oncologiques novateurs de la société vont être présentées au congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) qui se tiendra du 3 au 7 juin 2022.



Les résumés qui seront présentés lors de la réunion comprennent des données sur les médicaments sous licence de la société, BAVENCIO® (avelumab), TEPMETKO® (tepotinib) et ERBITUX® (cetuximab), ainsi que sur le portefeuille de produits oncologiques.



Les présentations couvrent les principaux types de tumeurs, notamment le carcinome urothélial avancé (UC), le carcinome rénal avancé (RCC), le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) métastatique, le cancer colorectal (CRC) métastatique et le cancer de la tête et du cou (SCCHN).



'Nous sommes impatients de nous réunir avec la communauté scientifique à l'ASCO 2022, où nous partagerons les dernières données de notre portefeuille, qui démontrent notre détermination à faire une réelle différence dans la vie des patients atteints de certains des cancers les plus difficiles', a déclaré Victoria Zazulina, responsable de l'unité de développement, Oncologie, pour l'activité Santé de Merck.