Merck : va présenter de nouvelles données sur le molnupiravir

(CercleFinance.com) - Merck et Ridgeback Biotherapeutics ont annoncé aujourd'hui que de nouvelles données de phase 3 portant sur le molnupiravir, un médicament oral antiviral expérimental contre le Covid seront présentées à l'occasion de la réunion de l'American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH) qui se tiendra virtuellement du 17 au 21 novembre.

Les sociétés ont récemment annoncé les résultats positifs d'une analyse intermédiaire d'un essai évaluant le molnupiravir 800 mg deux fois par jour chez des patients adultes non hospitalisés et non vaccinés atteints de COVID-19 léger à modéré.

Le molnupiravir est autorisé au Royaume-Uni pour le traitement du COVID-19 léger à modéré chez les adultes positifs au SARS-CoV-2 présentent au moins un facteur de risque de développer une forme grave de la maladie.

Merck précise que d'autres applications réglementaires sont en cours d'examen aux États-Unis, dans l'UE, au Japon et dans d'autres pays.