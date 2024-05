Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: va présenter de nouvelles données en oncologie information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 15:41









(CercleFinance.com) - Merck annonce la présentation de nouvelles données portant sur quatre médicaments oncologiques approuvés et quatre candidats médicaments en développement, à l'occasion du congrès annuel 2024 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO).



Ces données cocerneront plus de 25 types de cancer et mettront en avant les progrès de Merck en matière de recherche clinique.



Les présentations clés inclueront notamment des données mises à jour et de suivi à long terme sur Keytruda, notamment pour des cancers gastro-intestinaux avancés, le mélanome avancé, le cancer de la vessie métastatique, et le cancer du poumon non à petites cellules à un stade précoce.



Merck présentera également des données sur divers candidats en cours d'investigation, souvent en combinaison avec Kerytruda.



Il s'agira de présenter des thérapies néoantigéniques individualisées développées avec Moderna, une thérapie anti-TIGIT, un conjugué anticorps-médicament anti-TROP2, et un ADC dirigé contre HER3 en collaboration avec Daiichi Sankyo.





