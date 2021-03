Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : va partager les résultats de son programme VIH Cercle Finance • 03/03/2021 à 15:08









(CercleFinance.com) - Merck profitera de la Conférence 2021 sur les rétrovirus et les infections opportunistes (CROI 2021) qui se tiendra du 6 au 10 mars pour présenter ses programmes de développement clinique dédiés au traitement du VIH. Merck présentera notamment de nouvelles données sur l'islatravir et partagera les résultats d'une étude de phase 1 de dernière minute évaluant un nouveau prototype d'implant sous-cutané à élution médicamenteuse permettant l'administration prolongée d'islatravir dans le cadre de prophylaxie préexposition (PrEP). 'Nous reconnaissons que de nouvelles stratégies de traitement et de prévention du VIH sont toujours nécessaires pour lutter contre cette épidémie mondiale. Nous sommes impatients de partager les mises à jour de notre vaste programme VIH à l'occasion du CROI', a déclaré le Dr Joan Butterton, vice-présidente, développement clinique mondial, maladies infectieuses, Merck Research Laboratories.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE -0.19%