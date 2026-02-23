Merck va créer une activité distincte dans le domaine du cancer pour compenser la perte du brevet Keytruda, selon le WSJ

Merck MRK.N divise son activité de santé humaine en deux divisions afin de compenser les pressions liées à la perte du brevet de son médicament le plus vendu, le Keytruda, a rapporté le Wall Street Journal lundi.

Une division accueillera ses médicaments contre le cancer, dont le Keytruda, tandis que l'autre vendra ses produits non anticancéreux, selon le rapport. Les actions du fabricant américain de médicaments étaient en hausse de 1,4 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

Le Keytruda, approuvé pour plusieurs formes de cancer, a enregistré des ventes de plus de 30 milliards de dollars en 2025. Le médicament devrait perdre certaines protections de brevet en 2028, ce qui l'exposera à une concurrence intense de la part d'imitations moins coûteuses.

Merck a conclu plusieurs accords au cours de l'année écoulée afin de remplir son pipeline et de créer de nouveaux moteurs de croissance phares.

La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.