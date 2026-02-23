 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Merck va créer une activité distincte dans le domaine du cancer pour compenser la perte du brevet Keytruda, selon le WSJ
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 12:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2 et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 et 4)

Merck MRK.N divise son activité de santé humaine en deux divisions afin de compenser les pressions liées à la perte du brevet de son médicament le plus vendu, le Keytruda, a rapporté le Wall Street Journal lundi.

Une division accueillera ses médicaments contre le cancer, dont le Keytruda, tandis que l'autre vendra ses produits non anticancéreux, selon le rapport. Les actions du fabricant américain de médicaments étaient en hausse de 1,4 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

Le Keytruda, approuvé pour plusieurs formes de cancer, a enregistré des ventes de plus de 30 milliards de dollars en 2025. Le médicament devrait perdre certaines protections de brevet en 2028, ce qui l'exposera à une concurrence intense de la part d'imitations moins coûteuses.

Merck a conclu plusieurs accords au cours de l'année écoulée afin de remplir son pipeline et de créer de nouveaux moteurs de croissance phares.

La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Valeurs associées

MERCK
122,260 USD NYSE +0,30%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • MANITOU : Les résistances sont proches
    MANITOU : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 23.02.2026 12:41 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Des membres de la Garde nationale et de l'armée mexicaines inspectent des véhicules suspectés d'avoir été incendiés par des membres d'un cartel sur la route entre Morelia et Patzcuaro, dans l'Etat de Michoacan, au Mexique, le 22 février 2026 ( AFP / Enrique CASTRO )
    Le Mexique secoué par les violences après l'élimination d'un chef de cartel
    information fournie par AFP 23.02.2026 12:35 

    Ecoles fermées, vols annulés: le Mexique est sur le qui-vive lundi, en proie à une vague de violences après la mort du chef d'un des plus gros cartels de la drogue du pays, tué dans une opération militaire réalisée avec le soutien des Etats-Unis. La présidente ... Lire la suite

  • Une personne marche dans les rues enneigées de New York le 22 février 2026, aux Etats-Unis ( AFP / ANGELA WEISS )
    Tempête historique dans le nord-est des États-Unis: 40 millions de personnes touchées, New York paralysée
    information fournie par AFP 23.02.2026 12:33 

    Plus de 40 millions de personnes du nord-est des États-Unis, du Maryland au Maine, affrontent lundi une tempête de neige exceptionnelle, qui a déjà presque paralysé la mégapole de New York. "La ville de New York n'a pas connu de tempête de cette ampleur au cours ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 23.02.2026 12:25 

    (Actualisé avec Domino's Pizza, Honeywell, Merck, Gilead Sciences, Arcellx, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,23% ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank