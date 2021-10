Merck va augmenter sa production de molnupiravir

(AOF) - Merck prévoit d'augmenter considérablement la production de son traitement antiviral oral Covid-19 l'année prochaine en raison de la hausse de la demande des gouvernements, selon un rapport. Le laboratoire américain prévoit de doubler sa capacité de production de molnupiravir en 2022, selon le Financial Times. La société a déclaré au journal qu'elle avait conclu la semaine dernière des accords avec Singapour, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Corée du Sud pour fournir des doses. Merck a également déclaré être en pourparlers avec plusieurs autres gouvernements.

Merck a également conclu des accords de licence avec huit fabricants de médicaments génériques pour produire des versions moins chères du médicament, selon le Financial Times.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.