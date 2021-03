Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : va aider J&J à produire son vaccin Covid Cercle Finance • 03/03/2021 à 12:26









(CercleFinance.com) - Merck annonce avoir conclu un accord avec Janssen Pharmaceuticals, Inc. , l'une des sociétés de Johnson & Johnson, afin de soutenir la fabrication et la fourniture du vaccin SARS-CoV-2 / COVID-19 de Johnson & Johnson. Merck utilisera ses installations aux États-Unis pour produire une substance médicamenteuse, formuler et remplir des flacons de vaccin Johnson & Johnson. De son côté, J&J s'est dit 'heureux de collaborer avec Merck' et attend de cet accord qu'il lui permette d'améliorer sa capacité de production et de fournir au-delà de ses engagements actuels.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +0.99% MERCK NYSE +0.64%