Merck: une nouvelle indication pour Prevymis aux USA

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mardi que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait approuvé Prevymis comme traitement prophylactique du cytomégalovirus chez les transplantés du rein présentant un risque élevé de contracter l'infection.



Cette décision, qui s'inscrit dans le sillage d'une revue prioritaire, fait suite au feu vert, en 2017, du médicament en prophylaxie d'une infection à cytomégalovirus (CMV) chez les adultes séropositifs pour le CMV ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) allogénique [R+].





Valeurs associées MERCK Euronext Paris +0.76% MERCK NYSE -1.64%