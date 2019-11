Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : un médicament a été approuvé en Chine Cercle Finance • 26/11/2019 à 15:00









(CercleFinance.com) - Merck annonce que Keytruda a été approuvé par les autorités de réglementation chinoises pour le traitement de première intention du cancer bronchique épidermoïde non à petites cellules (CPNPC) métastatique, en association avec la chimiothérapie. Le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer en Chine, le carcinome épidermoïde étant un type de cancer particulièrement difficile à traiter. Chaque année, plus de 787 000 nouveaux cas de cancer du poumon sont diagnostiqués en Chine et plus de 631 000 décès en résultent.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE +0.62%