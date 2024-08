Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: un essai en oncologie avec le coréen GI Innovation information fournie par Cercle Finance • 26/08/2024 à 10:34









(CercleFinance.com) - La biotech sud-coréenne GI Innovation a annoncé lundi avoir conclu un accord avec Merck en vue de la conduite d'un essai clinique de phase II en oncologie avec le géant pharmaceutique américain Merck.



L'étude vise à évaluer la sécurité et l'efficacité de l'association de son GI-102 et de Keytruda, l'immunothérapie-vedette de Merck, dans le traitement de patients atteints de cancer du foie, de mélanome et de cancer du rein jusqu'ici résistants aux immunothérapies.



Dans un communiqué, GI Innovation rappelle que son GI-102 administré en monothérapie a précédemment montré un taux de réponse partielle de 42,9% dans le traitement du mélanome, soit une réaction chez trois patients sur sept.



En essai préclinique, le taux de réponse complète chez les souris avait atteint 60% avec le GI-102 chez les souris traités pour un cancer du foie.



Il s'agit du second partenariat conclu entre Merck et GI Innovation après une première collaboration ayant porté sur le GI-101A.





