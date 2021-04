Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : un essai clinique sur Keytruda atteint son objectif Cercle Finance • 08/04/2021 à 14:41









(CercleFinance.com) - Merck a fait état jeudi de résultats positifs concernant une étude clinique sur son principal médicament, l'anticancéreux Keytruda, dans le traitement du cancer du rein. Le groupe biopharmaceutique américain annonce qu'une étude de phase III sur son immunothérapie-vedette avait atteint son principal critère d'évaluation, à savoir l'amélioration de la survie des patients sans récidive de la maladie. L'essai doit maintenant se poursuivre afin de mesurer le taux de survie global des patients, le critère secondaire de l'étude. Keytruda avait été approuvé aux Etats-Unis il y a deux ans pour le traitement des formes avancées du carcinome rénal. Les résultats publiés aujourd'hui montrent que le médicament est tout aussi efficace dans les formes précoces de la maladie, après des interventions chirurgicales, fait valoir le laboratoire.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +0.39% MERCK NYSE 0.00%