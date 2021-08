Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : un administrateur indépendant quitte le conseil information fournie par Cercle Finance • 23/08/2021 à 12:32









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé lundi la démission de Leslie A. Brun en tant que principal administrateur indépendant du conseil d'administration du groupe biopharmaceutique américain. Le géant de la santé explique que Brun a souhaité quitter son poste après avoir accepté le poste de PDG chez Ariel Alternatives, une filiale du fonds Ariel Investments consacrée à l'investissement dans les PME issues de la diversité. Merck précise qu'il envisage d'investir au sein d'Ariel Alternatives, qui cherche notamment à promouvoir les initiatives prises par les entrepreneurs afro-américains. Le nom du remplaçant de Leslie Brun en tant que principal administrateur indépendant n'est pas encore connu.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -0.33% MERCK NYSE +0.20%