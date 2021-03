Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : un accord de collaboration avec Surface Oncology Cercle Finance • 09/03/2021 à 14:36









(CercleFinance.com) - La biotech américaine Surface Oncology a annoncé mardi qu'elle allait lancer un essai de Phase 1 visant à évaluer l'efficacité de l'association de son anticorps SRF388 avec l'immunothérapie Keytruda de Merck dans le cadre du traitement de tumeurs solides, y compris le cancer du foie. Les travaux de recherche de Surface se concentrent sur l'interleukine IL-27, une cytokine soupçonnée de jouer un rôle important dans la résistante aux traitements immunothérapeutiques.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +1.29% MERCK NYSE 0.00%