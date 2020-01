Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : Theramex acquiert des droits pour la pilule Zoely Cercle Finance • 22/01/2020 à 14:52









(CercleFinance.com) - La société pharmaceutique britannique Theramex a annoncé mercredi avoir fait l'acquisition des droits commerciaux sur Zoely, une pilule contraceptive orale, auprès de l'américain Merck. Theramex, qui commerciale actuellement Zoely dans 11 pays d'Europe, explique que l'accord conclu avec Merck va dorénavant lui permettre de distribuer le produit dans plus de 50 pays dans le monde. Merck conservera pour sa part les droits de vente pour les Etats-Unis et le Canada. Theramex est un laboratoire spécialisé dans la santé des femmes, avec un portefeuille de médicaments couvrant notamment la fertilité, la ménopause et l'ostéoporose.

