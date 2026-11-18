Merck MRK.N a annoncé mardi qu'elle allait mettre fin au développement de son médicament expérimental contre le cancer du sang, le nemtabrutinib, après qu' une analyse a conclu que les bénéfices du traitement ne l'emportaient peut-être pas sur les risques.
Un comité de surveillance indépendant est parvenu à cette conclusion après avoir examiné les résultats d’une étude de phase avancée. Merck a indiqué que son analyse de l’ensemble des données avait confirmé ces conclusions.
Le laboratoire pharmaceutique n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant la nature de ces risques.
Cette décision met fin au programme de développement plus large visant à traiter la leucémie lymphoïde chronique et le lymphome lymphocytaire de petite taille, y compris deux autres essais cliniques de phase avancée.
L’étude examinée par le comité visait à comparer le nemtabrutinib à l’Imbruvica d’AbbVie ABBV.N et au Calquence d’AstraZeneca AZN.L chez des patients n’ayant jamais reçu de traitement auparavant.
Parmi les deux autres essais cliniques de phase avancée, l’un comparait le nemtabrutinib à la chimiothérapie et à l’immunothérapie chez des patients n’ayant jamais été traités auparavant. L’autre associait ce médicament au venetoclax ROPC.S d’AbbVie et de Roche chez des patients dont la maladie était réapparue ou avait cessé de répondre à un traitement antérieur.
Le nemtabrutinib est un médicament oral conçu pour bloquer la BTK, une protéine qui favorise la croissance des lymphocytes B cancéreux.
Des études antérieures avaient évalué ce médicament dans d’autres cancers du sang à cellules B, notamment le lymphome à cellules du manteau, le lymphome folliculaire, le lymphome de la zone marginale et la macroglobulinémie de Waldenström.
Merck a indiqué qu’elle informait les investigateurs de l’essai et a exhorté les patients à s’entretenir avec leur équipe d’étude et leur médecin au sujet des prochaines étapes et des options thérapeutiques.
La société a précisé que les analyses étaient en cours et qu’elle partagerait les résultats avec la communauté scientifique.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer