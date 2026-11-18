Merck suspend les essais cliniques d'un médicament contre le cancer du sang après une évaluation des risques

Merck MRK.N a annoncé mardi qu'elle allait mettre fin au développement de son médicament expérimental contre le cancer du sang, le nemtabrutinib, après qu' une analyse a conclu que les bénéfices du traitement ne l'emportaient peut-être pas sur les risques.

Un comité de surveillance indépendant est parvenu à cette conclusion après avoir examiné les résultats d’une étude de phase avancée. Merck a indiqué que son analyse de l’ensemble des données avait confirmé ces conclusions.

Le laboratoire pharmaceutique n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant la nature de ces risques.

Cette décision met fin au programme de développement plus large visant à traiter la leucémie lymphoïde chronique et le lymphome lymphocytaire de petite taille, y compris deux autres essais cliniques de phase avancée.

L’étude examinée par le comité visait à comparer le nemtabrutinib à l’Imbruvica d’AbbVie ABBV.N et au Calquence d’AstraZeneca AZN.L chez des patients n’ayant jamais reçu de traitement auparavant.

Parmi les deux autres essais cliniques de phase avancée, l’un comparait le nemtabrutinib à la chimiothérapie et à l’immunothérapie chez des patients n’ayant jamais été traités auparavant. L’autre associait ce médicament au venetoclax ROPC.S d’AbbVie et de Roche chez des patients dont la maladie était réapparue ou avait cessé de répondre à un traitement antérieur.

Le nemtabrutinib est un médicament oral conçu pour bloquer la BTK, une protéine qui favorise la croissance des lymphocytes B cancéreux.

Des études antérieures avaient évalué ce médicament dans d’autres cancers du sang à cellules B, notamment le lymphome à cellules du manteau, le lymphome folliculaire, le lymphome de la zone marginale et la macroglobulinémie de Waldenström.

Merck a indiqué qu’elle informait les investigateurs de l’essai et a exhorté les patients à s’entretenir avec leur équipe d’étude et leur médecin au sujet des prochaines étapes et des options thérapeutiques.

La société a précisé que les analyses étaient en cours et qu’elle partagerait les résultats avec la communauté scientifique.