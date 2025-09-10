Merck supprime le centre de recherche pharmaceutique de Londres

Merck MRK.N a déclaré mercredi qu'il mettait fin à ses activités de recherche à Londres, citant l'environnement commercial difficile du Royaume-Uni.

L'entreprise ne prévoit plus d'occuper le site de Belgrove House à King's Cross, qui devait ouvrir en 2027. Ce déménagement affectera environ 125 membres du personnel.

L'entreprise a déclaré qu'elle relocaliserait ses activités de recherche sur des sites existants, principalement aux États-Unis.

Les sociétés pharmaceutiques ont renforcé leurs investissements aux États-Unis dans le contexte des menaces tarifaires de l'administration Trump et des pressions exercées pour que la fabrication soit davantage délocalisée aux États-Unis.

La décision "reflète les défis du Royaume-Uni qui ne fait pas de progrès significatifs pour remédier au manque d'investissement dans l'industrie des sciences de la vie et à la sous-évaluation globale des médicaments et vaccins innovants par les gouvernements britanniques successifs", a déclaré Merck dans un communiqué.