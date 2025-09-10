 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 771,50
+0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Merck supprime le centre de recherche pharmaceutique de Londres
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 18:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et modification des sources d'approvisionnement)

Merck MRK.N a déclaré mercredi qu'il mettait fin à ses activités de recherche à Londres, citant l'environnement commercial difficile du Royaume-Uni.

L'entreprise ne prévoit plus d'occuper le site de Belgrove House à King's Cross, qui devait ouvrir en 2027. Ce déménagement affectera environ 125 membres du personnel.

L'entreprise a déclaré qu'elle relocaliserait ses activités de recherche sur des sites existants, principalement aux États-Unis.

Les sociétés pharmaceutiques ont renforcé leurs investissements aux États-Unis dans le contexte des menaces tarifaires de l'administration Trump et des pressions exercées pour que la fabrication soit davantage délocalisée aux États-Unis.

La décision "reflète les défis du Royaume-Uni qui ne fait pas de progrès significatifs pour remédier au manque d'investissement dans l'industrie des sciences de la vie et à la sous-évaluation globale des médicaments et vaccins innovants par les gouvernements britanniques successifs", a déclaré Merck dans un communiqué.

Valeurs associées

MERCK
83,790 USD NYSE -0,99%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des habitants avancent dans les eaux de crue après de fortes pluies à Denpasar, sur l’île indonésienne de Bali, le 10 septembre 2025 ( AFP / SONNY TUMBELAKA )
    Indonésie: au moins 13 morts dans des inondations à Bali et Florès
    information fournie par AFP 10.09.2025 18:27 

    Des inondations sur les îles indonésiennes touristiques de Bali et Florès ont fait au moins 13 morts et quatre disparus, a indiqué mercredi l'Agence nationale de gestion des catastrophes. Des pluies torrentielles depuis mardi soir ont provoqué des inondations dans ... Lire la suite

  • Le logo de la maison de mode Valentino
    Valentino ne changera pas de mains avant au moins 2028, dit Kering
    information fournie par Reuters 10.09.2025 18:22 

    Kering et la société d'investissement Mayhoola ont annoncé mercredi que la répartition actuelle du capital social de Valentino resterait inchangée jusqu’en 2028 au plus tôt. Selon un communiqué, les options de vente dont dispose Mayhoola sur sa participation résiduelle ... Lire la suite

  • Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    La Bourse de Paris termine en petite hausse
    information fournie par AFP 10.09.2025 18:21 

    La Bourse de Paris a fini en légère hausse mercredi, digérant sereinement le recul surprise de l'indice des prix à la production en août aux Etats-Unis, tout en gardant un œil sur la situation politique française. Le CAC 40 a pris 0,15%, à 7.761,32 points, en hausse ... Lire la suite

  • Un hôtel mis à sac et incendié à Katmandou, le 10 septembre 2025 ( AFP / PRABIN RANABHAT )
    Népal: l'armée contrôle Katmandou et ouvre les discussions sur l'avenir du pays
    information fournie par AFP 10.09.2025 18:20 

    L'armée népalaise a repris mercredi le contrôle de la capitale Katmandou après deux jours d'émeutes, les plus violentes en vingt ans, qui ont contraint le Premier ministre à la démission et ouvert les discussions sur l'avenir politique du pays. Les troubles ont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank