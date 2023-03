Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: succès avec Keytruda dans le cancer de la plèvre information fournie par Cercle Finance • 10/03/2023 à 14:15









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé vendredi que son immunothérapie Keytruda associée à une chimiothérapie avait permis d'améliorer la survie des patients atteints d'un mésothéliome pleural malin à un stade avancé.



Dans le cadre d'une étude clinique de phase 2/3 conduite en France et en Italie, le médicament associé à une chimiothérapie a permis d'améliorer de manière 'statistiquement significative' la survie globale des patients par rapport à une chimiothérapie seule, à en croire les résultats provisoires de l'essai.



Le mésothéliome pleural malin est un cancer à évolution rapide qui se développe dans la muqueuse des poumons et dont le pronostic est sombre. Ce cancer de la plèvre est souvent provoqué par une exposition à l'amiante.





Valeurs associées MERCK Euronext Paris -1.55% MERCK NYSE 0.00%