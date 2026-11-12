Merck solide au troisième relève ses objectifs

Le troisième trimestre du laboratoire pharmaceutique allemand a été porté par la bonne dynamique de l'activité Process Solutions, les maladies rares et les solutions pour semi-conducteurs. Partant, Merck KGaA a relevé ses objectifs financiers annuels pour la troisième fois cette année.

Sur la période de juillet à septembre, le chiffre d'affaires net a atteint 5,6 milliards d'euros (contre 5,3 milliards un an plus tôt), enregistrant une croissance organique de 5,1%, soutenue également par des effets de change positifs ( 1,5%). L'Asie-Pacifique reste le premier marché du groupe (34,8% des ventes, en hausse de 12,1%), devant l'Europe (29,1%) et l'Amérique du Nord (24,5%).

En parallèle, l'Ebitda pre s'est maintenu à 1,7 milliard d'euros ( 0,4% en organique), sur une base de comparaison élevée qui avait bénéficié de deux éléments exceptionnels au troisième trimestre 2025. La marge d'Ebitda pre est ressortie à 29,9% (contre 31,4% un an plus tôt) et le bénéfice par action est resté stable à 2,32 euros.

La génération de flux de trésorerie disponible a bondi de 22,7% pour atteindre 1,3 milliard d'euros, permettant à Merck de réduire sa dette financière nette de 10,3% depuis le début de l'année.

Grâce à cette bonne dynamique et à des effets de change plus favorables, Merck a relevé ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2026. Le groupe table désormais sur un chiffre d'affaires net compris entre 21,5 et 21,9 milliards d'euros (soit une croissance organique de 3% à 4%), contre 21 à 21,8 milliards d'euros précédemment.

L'Ebitda pre est désormais prévu entre 6,2 et 6,4 milliards d'euros ( 3% à 5% en organique), contre 5,9 à 6,3 milliards auparavant. Le BPA pre annuel, initialement attendu entre 7,90 et 8,60 euros, pourrait finalement atteindre une fourchette entre 8,30 et 8,70 euros. Ces prévisions intègrent l'hypothèse d'une contribution de Bio-Techne sur le mois de décembre 2026 et l'arrêt des ventes de Mavenclad aux Etats-Unis à compter de novembre 2026 en raison de la concurrence des génériques.