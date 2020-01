Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : signe une collaboration en oncologie au Japon Cercle Finance • 06/01/2020 à 17:42









(CercleFinance.com) - Le fabricant américain de médicaments Merck a signé une collaboration stratégique avec les japonais Taiho et Astex pour découvrir de nouveaux traitements contre le cancer, a déclaré le groupe dans un communiqué. Dans le cadre de cet accord, les sociétés combineront leurs candidats précliniques et les données des programmes de recherche respectifs. En échange de l'octroi à Merck d'une licence mondiale exclusive à leurs candidats inhibiteurs de petites molécules, Taiho et Astex recevront un paiement initial de 50 millions de dollars. Les entreprises pourront également recevoir environ 2,5 milliards de dollars en fonction de la réalisation des étapes précliniques, cliniques, réglementaires et de vente. Taiho conserve les droits de co-commercialisation au Japon et une option à promouvoir dans des zones spécifiques de l'Asie du Sud-Est.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -0.49% MERCK NYSE +0.42%