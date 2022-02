Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: série de changements au sein du pôle santé humaine information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 17:19









(CercleFinance.com) - Merck annonce aujourd'hui des changements au sein de la direction de sa branche santé humaine. Le laboratoire indique qu'Arpa Garay dirigera le marketing mondial de la santé humaine et que Jannie Oosthuizen sera en charge du pôle santé humaine aux Etats-Unis.



Par ailleurs, Merck cherche à opérer un recrutement extérieur pour le poste de direction de la santé humaine à l'international. En attendant, cette fonction sera assurée en intérim par Deepak Khanna.



Ces nominations prendront effet le 28 février 2022.





Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE -0.80%