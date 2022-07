Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: serait en négociation pour le rachat de Seagen information fournie par Cercle Finance • 07/07/2022 à 09:45









(CercleFinance.com) - Merck serait en discussion avancée pour le rachat de Seagen et souhaiterait conclure cette opération dans les prochaines semaines selon le Wall Street Journal.



Cette opération serait valorisée à environ 40 milliards de dollars ou plus selon le journal.



Les deux groupes seraient en négociation sur un prix supérieur à 200 dollars par action selon le WSJ. Ils souhaiteraient annoncer un accord avant ou au moment de l'annonce des résultats de Merck le 28 juillet.





Valeurs associées MERCK Euronext Paris -2.30% MERCK NYSE +0.59%