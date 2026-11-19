Merck (MSD hors Amérique du Nord) fait part d'une collaboration de recherche avec Isomorphic Labs, une société spécialisée dans la conception et le développement de médicaments fondés sur l'intelligence artificielle (IA).

Les deux entreprises collaboreront à la découverte de petites molécules candidates à visée thérapeutique contre une cible oncologique d'importance stratégique, en associant l'approche d'Isomorphic Labs en matière de découverte de médicaments par l'IA aux ressources de données propriétaires et à l'expertise de Merck.

Isomorphic Labs réalisera des prédictions in silico et proposera des structures moléculaires en s'appuyant sur son moteur propriétaire de conception de médicaments (IsoDDE), qui intégrera certains ensembles de données propriétaires de haute qualité fournis par Merck.

De son côté, le géant pharmaceutique basé dans le New Jersey sera responsable du développement préclinique et clinique, ainsi que de la fabrication et de la commercialisation de tout produit issu de cette collaboration de recherche.

Isomorphic Labs recevra un paiement initial de Merck et pourra bénéficier de paiements d'étapes supplémentaires, ainsi que de redevances progressives sur les ventes nettes. La société disposera également d'une option lui permettant de cofinancer les activités de développement en contrepartie de redevances plus élevées.