Merck: revue prioritaire US dans l' hypertension pulmonaire

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé jeudi que l'autorité américaine du médicament (FDA) avait accordé une revue prioritaire à son traitement expérimental contre l'hypertension pulmonaire artérielle (HTAP).



Cette désignation de la Food and Drug Administration porte sur sotatercept, un inhibiteur de la signalisation de l'activine développé pour cette maladie rare et grave, qui se caractériser par un rétrécissement des artères amenant le sang au poumon et pour laquelle il n'existe actuellement aucun traitement.



Une 'revue prioritaire' signifie que la FDA se donne pour objectif de statuer sur la demande d'approbation du médicament en moins de six mois, contre 10 mois pour une procédure standard.



Concernant le sotatercept, la décision finale de la FDA est attendue à la fin mars 2024.





