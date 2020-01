Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : revue prioritaire pour Lynparza en cancer ovarien Cercle Finance • 13/01/2020 à 13:35









(CercleFinance.com) - AstraZeneca et Merck & Co annoncent qu'un dossier de demande d'approbation de Lynparza (olaparib) en combinaison avec bevacizumab a été accepté pour revue prioritaire aux Etats-Unis, pour le traitement de maintenance en première ligne dans le cancer ovarien avancé. Cette revue prioritaire de la FDA a été accordée sur la base des résultats de l'essai pivot de phase III PAOLA-1, qui ont été publiés dans The New England Journal of Médicine, essai comparant la combinaison Lynparza-bevacizumab avec bevacizumab seul.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +0.25% MERCK NYSE +0.18%