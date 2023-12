Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: revue prioritaire pour le vaccin pneumococcique information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 14:10









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mardi que l'autorité américaine du médicament (FDA) avait accordé une revue prioritaire au dossier d'enregistrement concernant son vaccin conjugué pneumococcique.



Une 'revue prioritaire' signifie que l'agende sanitaire américaine se donne pour objectif de statuer sur une demande de mise sur le marché en six mois, contre 10 mois habituellement pour une revue standard.



Dans le cas du dossier sur le V116, la décision de la FDA est attendue d'ici au 17 juin 2024.



D'après la CDC, les sérotypes couverts par le V116 sont à l'origine de 83% des cas d'infection au pneumocoque chez les patients âgés de plus de 65 ans.





