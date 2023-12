Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: revue prioritaire dans le cancer de la vessie information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 14:10









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé vendredi que la FDA avait accordé une revue prioritaire à son dossier de demande de mise sur le marché de Keytruda dans le cancer de la vessie.



Le groupe biopharmaceutique américain précise que la décision de la FDA porte sur l'association de Keytruda et du conjugué médicament-anticorps Padcev dans le traitement de première ligne des formes métastatique ou localement avancée du cancer urothélial.



Lors d'essais cliniques de phase III, cette combinaison avait permis de réduire le risque de décès de 53% en comparaison d'une chimiothérapie, avec une survie globale moyenne avait dépassé les 15 mois, rappelle le laboratoire.



La date-cible pour l'achèvement de l'examen de la demande d'autorisation par la FDA a été fixée au 9 mai 2024.





