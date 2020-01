Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : revue prioritaire dans le cancer de la prostate Cercle Finance • 20/01/2020 à 14:16









(CercleFinance.com) - AstraZeneca et Merck & Co (MSD hors Amérique du Nord) indiquent que leur Lynparza, développé et commercialisé conjointement, s'est vu octroyer une revue prioritaire de la FDA américaine dans le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration. Cette désignation couvre les patients avec mutations du gène de réparation par recombinaison homologue (HRR) de lignée germinale ou somatique, délétères ou suspectés tel, et dont la maladie a progressé après un traitement précédent. Pour rappel, une revue prioritaire est destinée à accélérer le processus visant à une éventuelle approbation par les autorités de santé américaines, d'un médicament dans une indication. En l'occurrence, une décision est attendue pour le deuxième trimestre 2020.

