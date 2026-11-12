Merck revoit à la hausse ses prévisions pour 2026 pour la troisième fois

Le laboratoire pharmaceutique allemand Merck KGaA MRCG.DE a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfice de base pour 2026, pour la troisième fois cette année, grâce à une meilleure performance sous-jacente, aux effets de change et à l'acquisition de la société américaine Bio-Techne.

Ce groupe diversifié, détenu par une famille, a déclaré s'attendre à un résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) compris entre 6,2 et 6,4 milliards d'euros, contre une fourchette précédente de 5,9 à 6,3 milliards d'euros.

Voici plus de détails:

Merck table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 21,5 et 21,9 milliards d'euros (précédemment: 21 à 21,8 milliards d'euros).

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires net a progressé de 5,8 % en glissement annuel pour atteindre 5,6 milliards d'euros, tandis que l'EBITDA a augmenté de 0,8 % à 1,7 milliard d'euros.

« Nos résultats du troisième trimestre soulignent la solidité de notre modèle économique intégré, grâce à notre position forte sur des marchés en croissance attractifs, notamment la biofabrication, la recherche et le développement tout au long de la chaîne de valeur des sciences de la vie, la fabrication de semi-conducteurs au service de l'IA et des nœuds avancés, ainsi que les maladies rares et les spécialités ciblées », a déclaré Kai Beckmann, directeur général.

En tant que fournisseur de l'industrie des semi-conducteurs, Merck fabrique des matériaux spécialisés et des solutions chimiques utilisés pour produire des micropuces de pointe qui sont à la base des applications d'IA et des centres de données.

En juin, Merck a renforcé sa division Life Science, spécialisée dans les outils de recherche et de fabrication de médicaments, en concluant un accord de 11,3 milliards de dollars pour l'acquisition de Bio-Techne, sa plus importante transaction depuis plus d'une décennie.

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