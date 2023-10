Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: révise ses prévisions de bénéfices pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 12:47









(CercleFinance.com) - Merck annonce que ses ventes ont atteint 16,96 milliards de dollars au 3e trimestre, en hausse de 7% (+9% à taux de change constants) par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le bénéfice net ajusté ressort à 5,42 milliards de dollars, en hausse de 15% (+22% à taux de change constants), laissant apparaître un BPA ajusté de 2,13$ en hausse de 15% (+22% à taux de change constants).



Dans ce contexte, le laboratoire ajuste ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2023 et cible désormais des ventes comprises entre 59,7 et 60,2 milliards de dollars (vs 58,6 à 59,6 milliards précédemment) .



En revanche, le BPA ajusté 2023 est attendu entre 1,33 et 1,38$ contre 2,95 à 3,05 $ précédemment, notamment en raison d'une forte hausse des dépenses d'investissements ajustées (passées de 100 à 200 M$) et à des charges avant impôts de 5,5 milliards de dollars, soit 1,70 $ par action, liées à l'accord de collaboration avec Daiichi Sankyo.





