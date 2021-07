Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : retrait d'une indication pour Keytruda Cercle Finance • 02/07/2021 à 12:51









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui le prochain retrait d'une indication du Keytruda en tant que traitement de 3e intention des patients atteints de certains adénocarcinomes de la jonction gastrique ou gastro-oesophagienne Cette décision a été prise en consultation avec la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis, après que le Comité consultatif des médicaments a souligné fin avril que Keytruda n'avait pas montré un bénéfice de survie globale en tant que traitement de 3e intention des cancers gastriques, dans le cadre d'une étude de phase III. Merck indique que le retrait de cette indication sera effectif dans six mois. Le laboratoire précise toutefois que ' cette décision n'affecte pas les autres indications de Keytruda '.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE +0.05%