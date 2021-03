Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : retrait d'une indication du Keytruda aux USA Cercle Finance • 02/03/2021 à 12:56









(CercleFinance.com) - En accord avec la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis, Merck a annoncé le retrait de l'indication américaine de Keytruda (pembrolizumab) pour le traitement des patients atteints de certains cancers du poumon à petites cellules métastatique (CPPC). Cette décision n'affecte toutefois pas les autres indications de Keytruda, le traitement anti-PD-1 de Merck, précise Merck. Le Keytruda avait été approuvé via une procédureaccélérée en juin 2019 et le maintien de cette indication dépendait de la satisfaction d'exigences post-commerciales. En janvier 2020, un essai de confirmation de phase III a démontré que Keytruda n'avait pas atteint le critère principal de l'étude, la survie globale n'ayant pas progressé de manière statistiquement significative. Par conséquent, Merck va aviser les professionnels de la santé de ce retrait et les patients traités par Keytruda dans le cadre d'un CPCC sont invités à en discuter avec leur médecin. Le laboratoire assure qu'il continuera à évaluer attentivement les effets de Keytruda sur les différents types de cancers.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE -0.34%