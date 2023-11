Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: résultats prometteurs pour le vaccin pneumococcique information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 15:11









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui les résultats d'un essai de phase 3 évaluant le V116, son vaccin conjugué expérimental 21-valent contre le pneumocoque, spécialement conçu pour protéger les adultes.



Chez les adultes de 50 ans et plus (Cohorte 1), le V116 a suscité des réponses immunitaires non inférieures par rapport au PCV20 pour les 10 sérotypes communs aux deux vaccins, mesurées par les titres moyens géométriques (TMG) d'activité opsonophagocytaire (AOP) spécifiques du sérotype au jour 30.



Chez les adultes de 18 à 49 ans (Cohorte 2), le V116 a suscité des réponses immunitaires non inférieures (immunobridgées) par rapport aux adultes de 50 à 64 ans, telles qu'évaluées par les TMG d'AOP spécifiques du sérotype 30 jours après la vaccination.



Dans les deux cohortes, le V116 présentait un profil de sécurité comparable au PCV20.



'Ces résultats fournissent des preuves solides de l'immunogénicité du V116 par rapport aux soins standards dans la prévention des maladies pneumococciques invasives et de la pneumonie pneumococcique chez les adultes', a déclaré le Dr Eliav Barr, vice-président principal, responsable du développement clinique mondial et directeur médical en chef des Laboratoires de recherche Merck.







